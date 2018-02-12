У МВС запевняють, що Саакашвілі затримали у місці концентрації незаконних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прикордонники разом з міграційною службою та іншими правоохоронцями затримали екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі під час відпрацювання окремих місць концентрації незаконних мігрантів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС, передає УНН.
“Військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Державної міграційної служби та іншими правоохоронними органами сьогодні, 12 лютого, відпрацювали окремі місця концентрації незаконних мігрантів”, — зазначили у прес-службі.
Як поінформували у МВС, під час проведення злагоджених міжвідомчих відпрацювань, в одному із закладів громадського харчування, правоохоронці виявили особу без громадянства, а саме М.Саакашвілі, стосовно якого на запит ДМС польська сторона надала згоду на реадмісію.
“Ураховуючи те, що рішенням територіального органу міграційної служби було негативно розглянуто заяву Саакашвілі М.Н. про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яке було визнано законним у судовому порядку, зазначена особа втратила законні підстави для подальшого перебування на території України”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що з метою виконання двосторонньої міжнародної Угоди про реадмісію осіб Саакашвілі М.Н. передано польській стороні.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили, що колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі.
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Як повідомляв УНН, під час затримання Саакашвілі на прикордонників напали невідомі з його оточення.