В МВД уверяют, что Саакашвили задержали в месте концентрации незаконных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Пограничники вместе с миграционной службой и другими правоохранительными органами задержали экс-президента Грузии Михеила Саакашвили во время отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передает УНН.
"Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами сегодня, 12 февраля, отработали отдельные места концентрации незаконных мигрантов", - отметили в пресс-службе.
Как сообщили в МВД, во время проведения согласованных межведомственных отработок, в одном из заведений общественного питания, правоохранители обнаружили лицо без гражданства, а именно М.Саакашвили, по которому на запрос ГМС польская сторона дала согласие на реадмиссию.
"Учитывая то, что решением территориального органа миграционной службы было негативно рассмотрено заявление Саакашвили М.Н. о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, что было признано законным в судебном порядке, указанное лицо потеряло законные основания для дальнейшего пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что с целью выполнения двустороннего международного Соглашения о реадмиссии Саакашвили М.Н. передано польской стороне.
Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу.
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Как сообщал УНН, во время задержания Саакашвили на пограничников напали неизвестные из его окружения.