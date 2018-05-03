У МВС закликали журналістів максимально ідентифіковувати себе під час масових акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України закликало журналістів максимально ідентифікувати себе під час висвітлення масових акцій. Про це під час круглого столу "Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики" повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає УНН.
"Ми просимо максимальної ідентифікації журналіста під час роботи на масових заходах. Зрозуміло, що кожного змусити одягти жилетку неможливо. Але чим більше на журналістові ідентифікаційних ознак, які з точки зору здорового глузду ідентифікують його як професійного журналіста – тим краще", - заявив Шевченко.
Також він закликав журналістів дбати про найбільш безпечну позицію під час висвітлення акцій протесту.
"Ми закликаємо репортерів дбати про найбезпечнішу позицію під час висвітлення акцій, особливо якщо акція з мирної перетворилась на немирну. Знаходити таку відстань, щоб мати змогу висвітлювати події, і в той же час віддалено від сторін конфлікту", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, в Україні цього року вдвічі зросла кількість нападів на журналістів.
Нагадаємо, 3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси.