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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МВД призвали журналистов максимально идентифицировать себя во время массовых акций

Киев • УНН

 • 16361 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Министерство внутренних дел Украины призвало журналистов максимально идентифицировать себя при освещении массовых акций. Об этом во время круглого стола "Свобода слова в Украине: текущее состояние и вызовы" сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает УНН.

В МВД призвали журналистов максимально идентифицировать себя во время массовых акций

"Мы просим максимальной идентификации журналиста при работе на массовых мероприятиях. Понятно, что каждого заставить надеть жилетку невозможно. Но чем больше на журналисте идентификационных признаков, которые с точки зрения здравого смысла идентифицируют его как профессионального журналиста - тем лучше", - заявил Шевченко.

Также он призвал журналистов заботиться о наиболее безопасной позиции при освещении акций протеста.

"Мы призываем репортеров заботиться о безопасной позиции при освещении акций, особенно если акция мирная превратилась в немирную. Находить такое расстояние, чтобы иметь возможность освещать события, и в то же время отдаленно от сторон конфликта", - отметил он.

Как сообщал УНН, в Украине в этом году вдвое увеличилось количество нападений на журналистов.

Напомним, 3 мая отмечают Всемирный день свободы прессы.

Украинские Национальные Новости

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