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У МВС за добу виявили близько 350 нових випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 серед правоохоронців МВС за добу склала 347 випадків, один працівник помер від ускладнень. Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає УНН.

"Сьогодні, 27 жовтня, зареєстровано 347 правоохоронців, які за добу захворіли на COVID-19, один – помер від ускладнень хвороби", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що найбільшу кількість інфікованих зафіксовано: у Дніпропетровській області (+24), у Запорізькій області (+23) та у Києві (+50).

Додамо, що всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 11 389 правоохоронців, одужало – 10 545, померло – 29.

Нагадаємо, минулого тижня на коронавірусну хворобу захворіло 1592 працівники системи МВС.

Як повідомлялося раніше в УНН, жодна з областей в Україні не готова до послаблення карантину.

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