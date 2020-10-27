У МВС за добу виявили близько 350 нових випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 серед правоохоронців МВС за добу склала 347 випадків, один працівник помер від ускладнень. Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає УНН.
"Сьогодні, 27 жовтня, зареєстровано 347 правоохоронців, які за добу захворіли на COVID-19, один – помер від ускладнень хвороби", - зазначили у відомстві.
Повідомляється, що найбільшу кількість інфікованих зафіксовано: у Дніпропетровській області (+24), у Запорізькій області (+23) та у Києві (+50).
Додамо, що всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 11 389 правоохоронців, одужало – 10 545, померло – 29.
Нагадаємо, минулого тижня на коронавірусну хворобу захворіло 1592 працівники системи МВС.
Як повідомлялося раніше в УНН, жодна з областей в Україні не готова до послаблення карантину.