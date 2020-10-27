В МВД за сутки обнаружили около 350 новых случаев COVID-19, один правоохранитель умер от осложнений
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 среди правоохранителей МВД за сутки составило 347 случаев, один работник умер от осложнений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.
"Сегодня, 27 октября, зарегистрировано 347 правоохранителей, которые за сутки заболели COVID-19, один - скончался от осложнений болезни", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано: в Днепропетровской области (24), в Запорожской области (+23) и в Киеве (50).
Добавим, что всего с начала пандемии COVID-19 заболело 11389 правоохранителей, выздоровели - 10545, умерло - 29.
Напомним, на прошлой неделе коронавирусной болезнью заболело 1592 работники системы МВД.
Как сообщалось ранее в УНН, ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина.