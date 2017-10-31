У МВС відреагували на обшуки НАБУ у справі "рюкзаків Авакова"

"Сьогодні приводом для нової хвилі інформаційної кампанії стосовно начебто зловживань, допущених під час процедури закупівлі тактичних рюкзаків для потреб АТО в 2015 році, стало проведення слідчих дій у помешканнях колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина голови відомства", - йдеться у повідомленні.

У МВС зауважили, що кримінальне провадження відкрите 7 липня 2015 року за фактом начебто численних порушень під час процедури закупівлі рюкзаків для потреб МВС, що нібито призвело до втрат бюджетних коштів.

"За більш ніж два роки розслідування маємо наступні досягнення: у рамках досудового розслідування за рішенням слідства Державною фінансовою інспекцією України було проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності МВС України. За результатами ревізії, які відображені у відповідному Акті, з приводу кількості рюкзаків, кількості лотів та загальної вартості закупівлі в сумі 16 595 000,00 грн. порушень не встановлено", - сказано у повідомленні.

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Також у відомстві вказали, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, яке на цей час набуло законної сили, "відмовлено заявнику визнати протиправними дії посадових осіб МВС України під час проведення переговорної процедури закупівлі рюкзаків 16 лютого 2015 року". "Рішенням суду в повному обсязі відмовлено в задоволенні позову у зв’язку з відсутністю, на думку суду, суттєвих порушень норм права під час проведення процедури закупівлі рюкзаків. На цей час органу досудового розслідування відомо про існування цього судового рішення", - додали у МВС.

Зазначається також, що "під час ревізії досудове слідство не отримало доказів, що постачання рюкзаків відбулося не в повному обсязі, замість того, МВС надало НАБУ належні докази добросовісного виконання переможцями торгів договорів з постачання рюкзаків".

"Висновки експертизи, яка встановила, що закуплені рюкзаки менші за об'ємом, ніж це передбачено заявкою, та неналежної якості, викликають обґрунтований сумнів через незрозуміле походження зразків для експертного дослідження та зафіксовані помилки експерта під час визначення об'єму рюкзака. До справи залучено сфальсифіковане відео розмови на той час заступника міністра Сергія Чеботаря та нібито сина міністра внутрішніх справ, справжність якого не була доведена слідством", - заявили у МВС.

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"МВС України наполягає, що процедура закупівлі була здійснена комітетом з конкурсних торгів за правилами і вимогами, передбаченими законом України "Про державні закупівлі", та відомчими актами МВС України. Окремо зазначаємо, що з урахуванням збитків, які заподіяні Міністерству внутрішніх справ України в результаті позиції слідства в цьому провадженні, МВС звернулося до НАБУ із заявою про визнання його потерпілим в даному провадженні, що надало б можливість надавати Міністерству необхідні докази та брати участь в їх оцінці для швидкого встановлення об’єктивної істини у цій справі. Проте в задоволенні цього прохання було відмовлено", - вказали у відомстві.

Крім того, у МВС наголосили, що "протягом всього часу роботи на посаді міністра внутрішніх справ України, щодо міністра, членів його родини та найближчих колег поширюється недостовірна інформація, спрямована на дискредитацію Арсена Авакова як політика та нівелювання заходів, що вживаються МВС для осучаснення та оздоровлення правоохоронної і судової системи та захисту держави від російської гібридної агресії".

"Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції", - додали у відомстві.