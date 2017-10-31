В МВД отреагировали на обыски НАБУ по делу "рюкзаков Авакова"

"Сегодня поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблениях, допущенных при процедуре закупки тактических рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, стало проведение следственных действий в помещениях бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что уголовное производство открыто 7 июля 2015 года по факту якобы многочисленных нарушений во время процедуры закупки рюкзаков для нужд МВД, что якобы привело к потерям бюджетных средств.

"За более чем два года расследования имеем следующие достижения: в рамках досудебного расследования по решению следствия Государственной финансовой инспекцией Украины была проведена внеплановая ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МВД Украины. По результатам ревизии, которые отражены в соответствующем акте, по поводу количества рюкзаков, количества лотов и общей стоимости закупки в сумме 16 595 000,00 грн. нарушений не установлено", - говорится в сообщении.

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Также в ведомстве отметили, что решением Окружного административного суда города Киева, в настоящее время вступившего в законную силу, "отказано заявителю признать противоправными действия должностных лиц МВД Украины во время проведения переговорной процедуры закупки рюкзаков 16 февраля 2015 года". "Решением суда в полном объеме отказано в удовлетворении иска в связи с отсутствием, по мнению суда, существенных нарушений норм права при проведении процедуры закупки рюкзаков. В настоящее время органу досудебного расследования известно о существовании этого судебного решения", - добавили в МВД.

Отмечается также, что "во время ревизии досудебное следствие не получило доказательств, что поставки рюкзаков произошли не в полном объеме, вместо того, МВД предоставило НАБУ надлежащие доказательства добросовестного выполнения победителями торгов договоров по поставке рюкзаков".

"Выводы экспертизы, которая установила, что закупленные рюкзаки меньше по объему, чем это предусмотрено заявкой, и ненадлежащего качества, вызывают обоснованное сомнение из-за непонятного происхождения образцов для экспертного исследования и зафиксированных ошибок эксперта при определении объема рюкзака. К делу привлечено сфальсифицированное видео разговора в то время заместителя министра Сергея Чеботаря и якобы сына министра внутренних дел, подлинность которого не была доказана следствием", - заявили в МВД.

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"МВД Украины настаивает, что процедура закупки была осуществлена ​​комитетом по конкурсным торгам по правилам и требованиям, предусмотренным законом Украины "О государственных закупках", и ведомственными актами МВД Украины. Отдельно отмечаем, что с учетом убытков, причиненных Министерству внутренних дел Украины в результате позиции следствия в этом производстве, МВД обратилось в НАБУ с заявлением о признании его потерпевшим в данном производстве, которое предоставило бы возможность предоставлять Министерству необходимые доказательства и участвовать в их оценке для быстрого установления объективной истины в этом деле. Однако в удовлетворении этой просьбы было отказано", - указали в ведомстве.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что "в течение всего времени работы в должности министра внутренних дел Украины, в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирования мер, принимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства от российской гибридной агрессии".

"Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции", - добавили в ведомстве.

Напомним, НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".