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У МВС розповіли, в яких умовах працювали українські медики в Італії

У МВС розповіли, в яких умовах працювали українські медики в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українські медики, які були в Італії для допомоги боротьби з коронавірусом, працювали у дві зміни і набуті знання будуть використовувати для боротьби з COVID-19 в Україні. Про це на брифінгу в аеропорту заявив керівник системи охорони здоров’я МВС по Київській області Юрій Ісаков, передає кореспондент УНН.

“Ті знання, які ми привезли, чи будуть вони застосовуватися тут? Я думаю, що вони будуть застосовуватися. Саме в тому розрізі, аби допомогти Україні і українцям у лікуванні цієї хвороби”, - сказав Ісаков.

За його словами, українські медики були розділені на дві групи та працювали у різних містах.

“Наш день починався з 8:00 ранку, тривав до обіду, до 14:00. Друга зміна з 14:00 до 20:00. З приводу орагнізації - там дійсно медична система Італії трішки відрізняється від української системи. Дійсно матеріальне забезпечення лікарень Італії набагато краще, ніж в Україні. Але ті знання, які були в нас, ті знання, які дають нам в українських вузах, це все порівнюється з тими знаннями, які є в італійських колег”, - додав Ісаков.

Нагадаємо, в аеропорту Жуляни у Києві приземлився літак з українськими лікарями, які повернулися з Італії, де допомагали у боротьбі з коронавірусом.

У всіх лікарів негативний результат тесту на коронавірус.

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