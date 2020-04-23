У МВС розповіли, в яких умовах працювали українські медики в Італії

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українські медики, які були в Італії для допомоги боротьби з коронавірусом, працювали у дві зміни і набуті знання будуть використовувати для боротьби з COVID-19 в Україні. Про це на брифінгу в аеропорту заявив керівник системи охорони здоров’я МВС по Київській області Юрій Ісаков, передає кореспондент УНН.