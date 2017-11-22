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У МВС розповіли про хід операції "Мігрант"

У МВС розповіли про хід операції "Мігрант"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні продовжує свою роботу операція “мігрант”, розпочата в серпні 2017 року. Про це розповів директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає УНН.

“Та операція, яку ми почали ще в серпні цього року — операція "мігрант" по виявленню злочинних елементів серед іноземців, зараз продовжується, і ми зараз налаштовані на притягнення до відповідальності тих іноземців, які вчинили злочини на нашій території, видворити тих, які не вчинили але активно впливають на криміногенну ситуацію”, — зазначив А.Шевченко.

За його словами, через відсутність візового контролю на кордоні до України для іноземців, наша держава є уразливою для різного роду злочинної діяльності з боку приїжджих.

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“Ми продовжуємо (операцію "мігрант") у щоденній діяльності, не сильно афішуючи, але щоденно продовжуючи”, — підкреслив представник МВС.

Він повідомив, що правоохоронцями лише напередодні було затримано етнічну банду, яка викрала “в зухвалий спосіб” близько 3,5 млн гривень.

“Практично щодня, особливо в Києві здійснюється напади на людей, які мають при собі якусь більш-менш питому суму грошей. В великій кількості їх скоюють серійно представники етнічних злочинних угрупувань, з якими ми боремось. Власне, тенденція така. Але поліція і МВС налаштовані на те, щоб продовжувати цю роботу. В Україні не місце іноземцям, які скоюють злочини”, — зазначив А.Шевченко.

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Українські Національні Новини

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