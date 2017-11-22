В МВД рассказали о ходе операции "Мигрант"

"Та операция, которую мы начали еще в августе этого года - операция "мигрант" по выявлению преступных элементов среди иностранцев, сейчас продолжается и мы сейчас настроены на привлечение к ответственности тех иностранцев, совершивших преступления на нашей территории, выдворить тех, кто не совершили но активно влияют на криминогенную ситуацию", - отметил А.Шевченко.

По его словам, из-за отсутствия визового контроля на границе в Украину для иностранцев, наше государство является уязвимым для разного рода преступной деятельности со стороны приезжих.

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"Мы продолжаем (операцию "мигрант") в ежедневной деятельности, не сильно афишируя, но ежедневно продолжая", - подчеркнул представитель МВД.

Он сообщил, что правоохранителями лишь накануне было задержано этническую банду, которая похитила "в дерзкий способ" около 3,5 млн гривен.

"Практически каждый день, особенно в Киеве осуществляется нападения на людей, которые имеют при себе какую-то более или менее большую сумму денег. В большом количестве их совершают серийно представители этнических преступных группировок, с которыми мы боремся. Собственно, тенденция такова. Но полиция и МВД настроены на то, чтобы продолжать эту работу. В Украине не место иностранцам, которые совершают преступления," - отметил А.Шевченко.