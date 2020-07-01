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У МВС розповіли, хто розслідуватиме "кримінальні проступки"

У МВС розповіли, хто розслідуватиме "кримінальні проступки"

Київ • УНН

 • 20124 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Після набуття чинності в Україні закону щодо кримінальних проступків, розслідуванням їх займатимуться спеціальні підрозділи дознавачів. Про це на брифінгу у середу сказав заступник голови Національної поліції України - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент УНН.

"В Національній поліції створені підрозділи дізнання, їх чисельність – майже 4 тис. Це штатне дізнання. Крім того, кодексом ми можемо уповноважувати ще майже 30 тис. працівників поліції на розслідування саме таких кримінальних проступків. Це будуть і дільничні офіцери поліції, працівники ювенальної привенції, працівники оперативного блоку – вони будуть зосереджені на розслідуванні", - сказав Цуцкірідзе.

Він зазначив, що правоохоронці очікують після того, як вступив в дію закон про кримінальні проступки, розвантажити слідчих і дати їм змогу зосередитись на тяжких та особливо тяжких злочинах.

"Щорічно в Україні вчинялось близько 1,2 млн злочинів. Зараз, якщо аналізувати статистику, буде вчинятись 40% тяжких та особливо тяжких. Інші займуть кримінальні проступки. Якщо ці злочини раніше розслідували 12 тис. поліцейських, то зараз у нас буде армія приблизно до 50 тисяч працівників поліції, які матимуть змогу забезпечувати права та свободи громадян і розслідувати такого роду кримінальні правопорушення", - додав заступника голови Нацполіції.

Як повідомляв УНН, з 1 липня, набув чинності закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень”. 

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