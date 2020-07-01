В МВД рассказали, кто будет расследовать "уголовные проступки"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. После вступления в силу в Украине закона об уголовных проступках, расследованием их будут заниматься специальные подразделения дознавателей. Об этом на брифинге в среду сказал заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент УНН.

"В Национальной полиции созданы подразделения дознания, их численность - около 4 тыс. Это штатное дознание. Кроме того, кодексом мы можем уполномочивать еще почти 30 тыс. сотрудников полиции на расследование именно таких уголовных проступков. Это будут и участковые офицеры полиции, сотрудники ювенальной привенции, сотрудники оперативного блока - они будут сосредоточены на расследовании ", - сказал Цуцкиридзе.

Он отметил, что правоохранители ожидают после того, как вступил в действие закон об уголовных проступках, разгрузить следователей и дать им возможность сосредоточиться на тяжких и особо тяжких преступлениях.

"Ежегодно в Украине совершалось около 1,2 млн преступлений. Сейчас, если анализировать статистику, будет совершаться 40% тяжких и особо тяжких. Другие займут уголовные проступки. Если эти преступления ранее расследовали 12 тыс. полицейских, то сейчас у нас будет армия примерно в 50 тысяч сотрудников полиции, которые смогут обеспечивать права и свободы граждан и расследовать такого рода уголовные правонарушения", - добавил замглавы Нацполиции.

Как сообщал УНН, с 1 июля, вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

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