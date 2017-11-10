У МВС пропонують збільшити штраф за перевищення швидкості майже в 7 разів

Він зазначив, що більш ніж в 10 разів пропонується збільшити штраф за залишення місця ДТП з 255 до 3400 гривень.

Крім цього змінами пропонується в 20 разів — з 510 до 10200 гривень підвищити розмір штрафу за керування авто особою, яка не має права керувати машиною.

“За керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування ми пропонуємо збільшити штраф до 20400 грн, а за повторне порушення — 40800 гривень”, — зазначив Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС пропонують, щоб перше водійське посвідчення видавалося на 2 роки

Для реалізації цих пропозицій МВС України виносить на розгляд Уряду проект Закону України про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також три проекти постанов Кабінету Міністрів щодо змін до Правил дорожнього руху, Положення про порядок видачі посвідчення водія та функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень.