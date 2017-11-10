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У МВС пропонують збільшити штраф за перевищення швидкості майже в 7 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ пропонують збільшити штраф за перевищення максимально дозволеної швидкості руху на 50 кілометрів з 510 до 3400 гривень. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

Він зазначив, що більш ніж в 10 разів пропонується збільшити штраф за залишення місця ДТП з 255 до 3400 гривень.

Крім цього змінами пропонується в 20 разів — з 510 до 10200 гривень підвищити розмір штрафу за керування авто особою, яка не має права керувати машиною.

“За керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування ми пропонуємо збільшити штраф до 20400 грн, а за повторне порушення — 40800 гривень”, — зазначив Аваков.

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Для реалізації цих пропозицій МВС України виносить на розгляд Уряду проект Закону України про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також три проекти постанов Кабінету Міністрів щодо змін до Правил дорожнього руху, Положення про порядок видачі посвідчення водія та функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень.

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