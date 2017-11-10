В МВД предлагают увеличить штраф за превышение скорости почти в 7 раз

Он отметил, что более чем в 10 раз предлагается увеличить штраф за оставление места ДТП с 255 до 3400 гривен.

Кроме этого изменениями предлагается в 20 раз - с 510 до 10200 гривен повысить размер штрафа за вождение лицом, не имеющим права управлять машиной.

"За управление транспортным средством лицом, лишена права управления мы предлагаем увеличить штраф до 20400 грн, а за повторное нарушение - 40800 гривен", - отметил Аваков.

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Для реализации этих предложений МВД Украины выносит на рассмотрение Правительства проект Закона Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также три проекта постановлений Кабинета Министров относительно изменений в Правила дорожного движения, Положение о порядке выдачи удостоверения водителя и функционировании системы фиксации административных правонарушений.