У МВС прокоментували затримання 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, ймовірно, є продовженням історії про виявлення каналу вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Перед Новим роком була історія масштабна, коли під виглядом роботи кур'єрами торгівці людьми заманювали наших громадян туди (у РФ – ред.) і потім обманом чи погрозами змушували працювати кур'єрами і розвозити наркотики. Швидше за все, ця інформація є продовженням тієї історії", - зазначив А.Шевченко.

Як повідомляв УНН, у справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, затримані 67 осіб, 47 з них - громадяни України.

Нагадаємо, у грудні Департамент МВС із запобігання злочинів щодо торгівлі людьми виявив масштабний канал вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.