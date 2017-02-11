В МВД прокомментировали задержание 50 украинцев в РФ по делу о международном наркосиндикате

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Информация о задержании около 50 украинцев в РФ по делу о международном наркосиндикате, вероятно, является продолжением истории о выявлении канала вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Перед Новым годом была история масштабная, когда под видом работы курьерами торговцы людьми заманивали наших граждан туда (в РФ - ред.) и затем обманом или угрозами заставляли работать курьерами и развозить наркотики. Скорее всего, эта информация является продолжением той истории", - отметил А.Шевченко.

Как сообщал УНН, по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого приостановлена в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них - граждане Украины.

Напомним, в декабре Департамент МВД по предотвращению преступлений по торговле людьми обнаружил масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров.