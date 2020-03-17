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У МВС пояснили, навіщо українцям потрібні зупинка метро та самоізоляція

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Зупинити та обмежити рух громадського транспорту в Україні наразі необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження вірусу. Про це заявив заступник глави МВС України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Лише один паціент, хворий на коронавірус, якщо він про це знає, якщо він буде їздити, ходити по вулицях, заходити в магазини, він може буде загрозою для інших....Коронавірус — це особливо небезпечна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом, як грип та ОРВІ. Це означає, що, якщо нічого не робити, 80% громадян можуть захворіти”, — зазначив представник МВС.

З його слів, наразі смертність від вірусу в Італії — 5-6%, тобто на 1 млн захворівших може бути 50 тис загиблих, особливо похилого віку.

“Тому всі дії влади зараз направлені саме на те, щоб зупинити розповсюдження вірусів. Ми вважаємо, це необхідний період, щоб перечекати до початку літа, тому що всі віруси вражаються ультрафіолетом від сонця. Саме тому ми чекаємо, що нам треба зупинити епідемію. Якщо ми її зупинимо, то далі все буде добре”, — пояснив він.

“Чому це так важливо зупинити метро і транспорт. Річ у тому, що одна людина, не знаючи, що вона хвора, або знаючи, заражує 5 людей, ці 5 людей можуть заразити ще по 5 людей — це буде вже 25, потім 625, потім 3 тис., потім 15 тис., 75 тис., 250 тис., і потім це будуть мільйони. Тому найголовніше — це зупнити розповсюдження вірусу. Найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт. Тому було прийняте важке рішення, але ми робимо це для того, щоб зупинити епідемію. Краще, щоб у нас ніхто не захворів”, — зазначив Геращенко.

З його слів, контролювати всі обмеження на транспорті буде поліція.

“У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані робити по закону”, — сказав заступник міністра.

Він заявив, що сподівається, що багато громадян в державі будуть дослухатись та залишаться на самоізоляції.

“Ці два тижні конче необхідні для того, щоб проявились всі ті, хто приїхав в Україну з Європи, з інших країн, щоб у них проявилась хвороба і ми могли повністю порахувати тих осіб, які є зараженими на коронавірус”, — додав він.

Нагадаємо, Уряд України вжив невідкладні та жорсткі заходи для запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2.

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