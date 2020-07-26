У МВС повідомили про причину істотної нестачі кадрів в поліції

“У нас нестача кадрів десь 17%. На жаль, це сталось тому що зарплатня, яка є на сьогодні в поліції, в інших бюджетних установах, не відповідає ринковій зарплатні. Найбільший некомплект у нас зараз в патрульній поліції. Наприклад, у Патрульній поліції Києва десь 34% некомплекту. Чому? Тому що зарплатня патрульного — це 12 тис. грн, зарплатня водія маршрутного таксі 16-17 тис. грн. При тому що водій маршрутного таксі не ризикує загинути або отримати поранення, затримуючи якогось покидька. І звісно, що це не є справедливо”, — сказав Геращенко.

З його слів, керівництво МВС постійно намагаємось підвищити рівень заробітної плати.

Заступник міністра нагадав також про те, що міністерство нещодавно отримало понад 2,5 млрд грн на так звані “коронавірусні доплати”, завдяки яким 87 тис. поліцейських, нацгвардійців, прикордонників отримають до своєї зарплатні 50% за місяці, коли вони боролись із коронавірусом.

“Але це не є вихід. Потрібне суттєве збільшення фінансування поліцейських. Ми не можемо не мати, особливо у сільській місцевості, якісні кадри, юристів, слідчих, тому що їх зарплатня не відповідає тій, яку люди хотіли б отримувати. Але ж правопорядок повинні підтримувати кращі люди, і це дуже важливо”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, 10 червня Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн для доплат правоохоронцям, що протистоять COVID-19.

Зазначені кошти розподілено наступним чином:

— Апарату МВС ― 171 млн 081,6 тис. грн;

— Нацгвардії ― 125 млн 105,5 тис. грн;

— Адміністрації Державної прикордонної служби ― 103 млн 774,7 тис. грн;

— Державній службі з надзвичайних ситуацій ― 51 млн 302,5 тис. грн;

— Нацполіції ― 2 млрд 249 млн 861 тис. грн.