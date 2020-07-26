В МВД сообщили о причине существенного недостатка кадров в полиции

"У нас нехватка кадров где-то 17%. К сожалению, это произошло потому что зарплата, которая есть на сегодня в полиции, в других бюджетных учреждениях, не соответствует рыночной зарплате. Наибольший некомплект у нас сейчас в патрульной полиции. Например, в патрульной полиции Киева где-то 34% некомплект. Почему? Потому что зарплата патрульного - это 12 тыс. грн, зарплата водителя маршрутного такси 16-17 тыс. грн. При том, что водитель маршрутного такси не рискует погибнуть или получить ранения, задерживая какого-то подонка. И конечно, что это не справедливо", - сказал Геращенко.

По его словам, руководство МВД постоянно пытается повысить уровень заработной платы.

Замминистра напомнил также о том, что министерство недавно получило более 2,5 млрд грн на так называемые "коронавирусные доплаты", благодаря которым 87 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников получат к своей зарплаты 50% за три месяца, когда они боролись с коронавирусом.

"Но это не выход. Нужно существенное увеличение финансирования полицейских. Мы не можем не иметь, особенно в сельской местности, качественные кадры, юристов, следователей, потому что их зарплата не соответствует той, которую люди хотели бы получать. Но правопорядок должны поддерживать лучшие люди, и это очень важно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 10 июня Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн для доплат правоохранителям, что противостоят COVID-19.

Указанные средства распределены следующим образом:

- Аппарату МВД - 171 млн 081,6 тыс. грн;

- Нацгвардии - 125 млн 105,5 тыс. грн;

- Администрации Государственной пограничной службы - 103 млн 774,7 тыс. грн;

- Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 51 млн 302,5 тыс. грн;

- Нацполиции - 2 млрд 249 млн 861 тыс. грн.