У МВС повідомили, чи можна отримати номерні знаки на авто на "карантині вихідного дня"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Запровадження "карантину вихідного дня” не вплине на роботу сервісних центрів МВС, вони продовжать працювати в суботу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
“Запровадження "карантину вихідного дня“ не вплине на роботу сервісних центрів МВС. Вони працюватимуть за звичним графіком у суботу з 9:00 до 16:45”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зв’язку з дотриманням карантинних вимог кількість відвідувачів у приміщенні обмежують.
“Тому надання послуг здійснюватиметься виключно за попереднім особистим записом, який можливий на 15 днів уперед”, — додали в повідомленні.
Додамо, згідно з законодавством, територіальні сервісні центри МВС проводять реєстрацію автомобілів з видачею відповідних свідоцтв та номерних знаків на транспортні засоби.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.