У МВС назвали свою причину розгулу азарту в країні

"Ці питання потрібно задавати не нам, а законодавцям і держорганам, які видають офіційні ліцензії цим лохотронам. Ми кричимо про законодавче врегулювання грально-лотерейної вакханалії 4 роки поспіль", - заявив Шкіряк.

Відзначимо, що азартні ігри заборонені з 2009 року, а єдиним органом, який має право регулювати легальну лотерейну діяльність і видавати операторам лотерей ліцензії - це Міністерство фінансів України. Однак, з 2012 року воно не виконує законодавство і не затверджує ліцензійні умови.

Іншими словами, зараз в Україні відсутні ліцензійні умови для лотерей, а всі учасники легального ринку - їх всього три - працюють з простроченими ліцензіями. Вони хоч і користуються перехідними положеннями законодавства, де сказано, що ці ліцензії дійсні до тих пір, поки Мінфін не затвердить нові ліцензійні умови, але все ж теж "кричать" про гостру необхідність у затвердженні правил гри на ринку, яких, як уже було сказано, немає сьомий рік поспіль.

І це тільки три оператори, які працюють з простроченими ліцензіями і ніби у легальному полі, проводячи безневинні лотереї. Решта ж не заморочуються над документами - просто відкривають свої контори і ставлять ігрові автомати, які хіба що видозмінені під так звані лотерейні термінали.

Але є й інша схема "тіньового" азарту. Нещодавно, наприклад, УНН з'ясував, що під прикриттям ліцензії оператора "Українська національна лотерея" в Україні працює онлайн-казино "Космолот", що закликає людей грати в заборонені азартні ігри в інтернеті.

Цікаво, що при спробі гри сайт "Космолота" перенаправляє гравця на російський аналог "онлайн казино 777 ORIGINAL!".

Зайве говорити про те, що жодна із зазначених на сайті ігор не зареєстрована Міністерством фінансів України, а значить, ці фінансові потоки державою не контролюються і до бюджету не надходять.

З цього приводу УНН 19 листопада звернувся до Департаменту поліції з кібербезпеки, але там запит перенаправили в Нацполіцію, і відповіді все ще немає.

І це мовчання поліції не додає впевненості в тому, що з азартом в країні хтось рішуче бореться.

Влітку цього року УНН виявив з десяток нелегальних точок лише в столиці. Однак, районні слідчі у відповідь на запити УНН тільки розводили руками і заявляли, що безсилі проти правопорушників.

Кримінальні справи реєструються, але далі прогресу немає, стверджують вони.

Повертаючись до слів радника міністра внутрішніх справ Шкіряка про бездіяльність законодавців, відзначимо, що і в парламенті УНН був.

Народні депутати вважають, що в усьому винні не вони, а правоохоронці.

Коло замкнулося.