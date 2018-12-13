У МВС назвали свою причину розгулу азарту в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ, так само як і всі ті, хто щодня стикається з всюдисущими гральними клубами під вивісками "лотерей", не здивоване розгулом азарту в країні. У поліції навіть знають, хто винен у всьому, що відбувається. Радник міністра внутрішніх справ і член Колегії міністерства Зорян Шкіряк у коментарі УНН пояснює, що всі ці "лохотрони" отримали ліцензії з рук чиновників, а значить, і питання щодо розгулу азарту потрібно адресувати їм.
"Ці питання потрібно задавати не нам, а законодавцям і держорганам, які видають офіційні ліцензії цим лохотронам. Ми кричимо про законодавче врегулювання грально-лотерейної вакханалії 4 роки поспіль", - заявив Шкіряк.
Відзначимо, що азартні ігри заборонені з 2009 року, а єдиним органом, який має право регулювати легальну лотерейну діяльність і видавати операторам лотерей ліцензії - це Міністерство фінансів України. Однак, з 2012 року воно не виконує законодавство і не затверджує ліцензійні умови.
Іншими словами, зараз в Україні відсутні ліцензійні умови для лотерей, а всі учасники легального ринку - їх всього три - працюють з простроченими ліцензіями. Вони хоч і користуються перехідними положеннями законодавства, де сказано, що ці ліцензії дійсні до тих пір, поки Мінфін не затвердить нові ліцензійні умови, але все ж теж "кричать" про гостру необхідність у затвердженні правил гри на ринку, яких, як уже було сказано, немає сьомий рік поспіль.
І це тільки три оператори, які працюють з простроченими ліцензіями і ніби у легальному полі, проводячи безневинні лотереї. Решта ж не заморочуються над документами - просто відкривають свої контори і ставлять ігрові автомати, які хіба що видозмінені під так звані лотерейні термінали.
Але є й інша схема "тіньового" азарту. Нещодавно, наприклад, УНН з'ясував, що під прикриттям ліцензії оператора "Українська національна лотерея" в Україні працює онлайн-казино "Космолот", що закликає людей грати в заборонені азартні ігри в інтернеті.
Цікаво, що при спробі гри сайт "Космолота" перенаправляє гравця на російський аналог "онлайн казино 777 ORIGINAL!".
Зайве говорити про те, що жодна із зазначених на сайті ігор не зареєстрована Міністерством фінансів України, а значить, ці фінансові потоки державою не контролюються і до бюджету не надходять.
З цього приводу УНН 19 листопада звернувся до Департаменту поліції з кібербезпеки, але там запит перенаправили в Нацполіцію, і відповіді все ще немає.
І це мовчання поліції не додає впевненості в тому, що з азартом в країні хтось рішуче бореться.
Влітку цього року УНН виявив з десяток нелегальних точок лише в столиці. Однак, районні слідчі у відповідь на запити УНН тільки розводили руками і заявляли, що безсилі проти правопорушників.
Кримінальні справи реєструються, але далі прогресу немає, стверджують вони.
Повертаючись до слів радника міністра внутрішніх справ Шкіряка про бездіяльність законодавців, відзначимо, що і в парламенті УНН був.
Народні депутати вважають, що в усьому винні не вони, а правоохоронці.
Коло замкнулося.