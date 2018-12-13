В МВД назвали свою причину разгула азарта в стране

“Эти вопросы нужно задавать не нам, а законодателям и госорганам, которые выдают официальные лицензии этим лохотронам. Мы кричим о законодательном урегулировании игорно-лотерейной вакханалии 4 года подряд”, — заявил Шкиряк.

Отметим, что азартные игры запрещены с 2009 года, а единственным органом, который вправе регулировать легальную лотерейную деятельность и выдавать операторам лотерей лицензии — это Министерство финансов Украины. Однако, с 2012 года оно не выполняет законодательство и не утверждает лицензионные условия.

Иными словами, сейчас в Украине отсутствуют лицензионные условия для лотерей, а все участники легального рынка — их всего три — работают с просроченными лицензиями. Они хоть и пользуются переходными положениями законодательства, где сказано, что эти лицензии действительны до тех пор, пока Минфин не утвердит новые лицензионные условия, но все же тоже “кричат” об острой необходимости в утверждении правил игры на рынке, которых, как уже было сказано, нет седьмой год подряд.

И это только три оператора, которые работают с просроченными лицензиями и как бы в легальном поле, проводя безобидные лотереи. Остальные же не заморачиваются над документами — просто открывают свои конторы и ставят игровые автоматы, которые разве что видоизменены под так называемые лотерейные терминалы.

Но есть и другая схема “теневого” азарта. Недавно, к примеру, УНН выяснил, что под прикрытием лицензии оператора “Украинская национальная лотерея” в Украине работает онлайн-казино “Космолот”, призывающее людей играть в запрещенные азартные игры в интернете.

Занимательно, что при попытке игры сайт “Космолота” перенаправляет игрока на российский аналог “онлайн казино 777 ORIGINAL!”.

Излишне говорить о том, что ни одна из указанных на сайте игр не зарегистрирована Министерством финансов Украины, а значит, эти финансовые потоки государством не контролируются и в бюджет не поступают.

По этому поводу УНН 19 ноября обратился в Департамент полиции по кибербезопасности, но там запрос перенаправили в Нацполицию, и ответа все ещё нет.

И это молчание полиции не добавляет уверенности в том, что с азартом в стране кто-то решительно борется.

Летом этого года УНН обнаружил с десяток нелегальных точек только в столице. Однако, районные следователи в ответ на запросы УНН только разводили руками и заявляли, что бессильны против правонарушителей.

Уголовные дела регистрируются, но дальше прогресса нет, утверждают они.

Возвращаясь к словам советника министра внутренних дел Шкиряка о бездеятельности законодателей, отметим, что и в парламенте УНН был.

Народные депутаты считают, что во всем виноваты не они, а правоохранители.

Круг замкнулся.