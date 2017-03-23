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У МВФ заявили, що не знають про нові умови позики для України після блокади Донбасу

У МВФ заявили, що не знають про нові умови позики для України після блокади Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс заявив, що він не знає про будь-які зусилля з боку Фонду щодо нових умов кредитування Україні після відстрочки виплати кредиту через блокаду Донбасу, передає УНН з посиланням на Reuters.

Офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що він не знає про будь-які зусилля фонду щодо нових умов надання траншу Україні, після того як кредит було перенесено через блокаду на Донбасі.

Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).

Після цього МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України. Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ.

У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ. Зокрема, йшлося про уточнення розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду ОРДЛО, та захоплення бойовиками українських підприємств.

Нагадаємо, НБУ переглянув попередні макропрогнози з урахуванням ефекту блокади ОРДЛО і надав їх для ознайомлення МВФ в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.

Остання на часі місія МВФ відвідала Київ в період з 3 по 17 листопада 2016 року. У МВФ повідомили, що завершення третього перегляду уможливить транш обсягом в близько 1 млрд дол. США, а сукупна сума отриманих траншів за програмою розширеного фінансування  становитиме близько 8,32 млрд дол.

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