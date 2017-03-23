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В МВФ заявили, что не знают о новых условиях займа для Украины после блокады Донбасса

В МВФ заявили, что не знают о новых условиях займа для Украины после блокады Донбасса

Киев • УНН

 • 13198 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что он не знает о каких-либо усилиях со стороны Фонда относительно новых условий кредитования Украины после отсрочки выплаты кредита из-за блокады Донбасса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что он не знает о каких-либо усилиях фонда по новым условиям предоставления транша Украине, после того как кредит был перенесен из-за блокады на Донбассе.

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины. Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ.

В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемым Украиной в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.

Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 г. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 г.

Последняя миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит получить транш объемом около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8,32 млрд долл.

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