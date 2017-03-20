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У МВФ розраховують, що Україна за кілька днів надасть оновлені макропрогнози

Київ • УНН

 • 8511 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Міжнародному валютному фонді розраховують, що протягом кількох днів Україна зможе надати оновлені макропрогнози і питання виділення траншу Україні повернеться у порядок денний МВФ. Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Ришкован на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"НБУ і Мінфін вже повідомили про перенесення розгляду IMF staff report по завершенню третього перегляду програми розширеного фінансування для України, так що для багатьох це вже не новина. Можу тільки додати, що розраховую, що НБУ з Мінфіном зможуть протягом кількох днів надати необхідні макророзрахунки, і ми на Борді зможемо дуже невдовзі повернутися до розгляду питання виділення коштів Україні", - зазначив він.

Раніше МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.

Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ. У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ.

Нагадаємо, Нацбанк надасть МВФ оновлені макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.

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