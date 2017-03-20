В МВФ рассчитывают, что Украина за несколько дней предоставит обновленные макропрогнозы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Международном валютном фонде рассчитывают, что в течение нескольких дней Украина сможет предоставить обновленные макропрогнозы и вопрос выделения транша Украине вернется в повестку дня МВФ. Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Ришкован на своей странице в Facebook, передает УНН.
"НБУ и Минфин уже сообщили о переносе рассмотрения IMF staff report по завершению третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины, так что для многих это уже не новость. Могу только добавить, что рассчитываю, что НБУ с Минфином смогут в течение нескольких дней предоставить необходимые макрорасчеты, и мы на Борде сможем очень скоро вернуться к рассмотрению вопроса выделения средств Украине ", - отметил он.
Ранее МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины .
Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ . В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ.
Напомним, Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО .