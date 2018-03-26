У музеї Мадам Тюссо з'явилася нова експозиція королівської сім'ї

"Починаючи з появи Георга V напередодні Першої світової війни і закінчуючи поцілунком принца Вільяма і Кейт Міддлтон в 2011 році, балкон Букінгемського палацу став місцем знакових моментів в історії Великобританії. Тепер наші гості можуть відчути, яким буває королівська життя, коли вони виходять на балкон, щоб розгледіти своїх підданих", - йдеться в повідомленні.

Експозиція складається з принца Філіпа, принца Уельського, герцога Кембриджського, герцогині Кембриджської і герцогині Корнуолл. Посередині експозиції знаходиться фігура королеви Єлизавети. Принца Гаррі і Меган Маркл в експозиції поки немає.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II офіційно дала згоду на майбутній шлюб принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл.