В музее Мадам Тюссо появилась новая экспозиция королевской семьи

“Начиная с появления Георга V в канун Первой мировой войны и заканчивая поцелуем принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011, балкон Букингемского дворца стал местом сногих знаковых моментов в истории Великобритании. Теперь наши гости могут почувствовать, какой бывает королевская жизнь, когда они выходят на балкон, чтобы разглядеть своих подданных”, — говорится в сообщении.

Экспозиция состоит из принца Филиппа, принца Уэльского, герцога Кембриджского, герцогини Кембриджской и герцогине Корнуолл. Посередине экспозиции находится фигура королевы Елизаветы. Принца Гарри и Меган Маркл в экспозиции пока нет.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II официально дала согласие на будущий брак принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.