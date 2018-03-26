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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 35990 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 60195 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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В музее Мадам Тюссо появилась новая экспозиция королевской семьи

В музее Мадам Тюссо появилась новая экспозиция королевской семьи

Киев  •  УНН

 • 25263 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В лондонском музее восковых фигур Мадам Тюссо появилась экспозиция королевской семьи на балконе Букингемского дворца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт музея. 

“Начиная с появления Георга V в канун Первой мировой войны и заканчивая поцелуем принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011, балкон Букингемского дворца стал местом сногих знаковых моментов в истории Великобритании. Теперь наши гости могут почувствовать, какой бывает королевская жизнь, когда они выходят на балкон, чтобы разглядеть своих подданных”, — говорится в сообщении.

Экспозиция состоит из принца Филиппа, принца Уэльского, герцога Кембриджского, герцогини Кембриджской и герцогине Корнуолл. Посередине экспозиции находится фигура королевы Елизаветы. Принца Гарри и Меган Маркл в экспозиции пока нет.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II официально дала согласие на будущий брак принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

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