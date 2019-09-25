У МОЗі пообіцяли Офіс пацієнта вже на наступному тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Офіс пацієнта в Міністерстві охорони здоров’я буде створений до кінця поточного або на наступному тижні. Про це заявив радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раїмов під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
“До кінця тижня, — можливо, на наступному буде створений Офіс пацієнта”, — зазначив Раїмов.
За його словами, для цього офісу в МОЗі є все необхідне — приміщення, обладнання і персонал, тому він не потребуватиме додаткового фінансування. Наразі вже, як наголосив радник міністра, скарги і пропозиції, надіслані електронною поштою, в МОЗі фіксуються і зберігаються.
Очолювати Офіс пацієнта буде безпосередньо міністр, а реакція на скарги, як передбачається, буде швидкою. Скільки саме скарг надходитиме до відомства і скільки співробітників знадобиться для їх опрацювання поки що в МОЗі тільки оцінюють.
При цьому він додав, що таке новоутворення було ініційоване громадськими організаціями у зв’язку із тим, що до недавнього часу скарги в МОЗі ніхто не розглядає і навіть не фіксує.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька назвала збереження життя людини, трансплантологію і високотехнологічну медичну допомогу ключовими пріоритетами роботи відомства.