В Минздраве пообещали Офис пациента уже на следующей неделе

“До конца недели, — возможно, на следующей будет создан Офис пациента”, — отметил Раимов.

По его словам, для этого офиса в Минздраве есть все необходимое — помещения, оборудование и персонал, поэтому он не потребует дополнительного финансирования. Сейчас уже, как отметил советник министра, жалобы и предложения, присланные по электронной почте, в Минздраве фиксируются и сохраняются.

Возглавлять Офис пациента будет непосредственно министр, а реакция на жалобы, как предполагается, будет быстрой. Сколько именно жалоб поступать в ведомство и сколько сотрудников потребуется для их обработки пока в Минздраве только оценивают.

При этом он добавил, что такое новообразование было инициировано общественными организациями в связи с тем, что до недавнего времени жалобы в Минздраве никто не рассматривает и даже не фиксирует.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала сохранение жизни человека, трансплантологии и высокотехнологичную медицинскую помощь ключевыми приоритетами работы ведомства.