У МОЗ заявили, що не планують закривати лікарні з 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні є механізм, який не дозволить закрити лікарні з 1 квітня. Про це міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець повідомив під час комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає кореспондент УНН.
“Наступного тижня ми зможемо згладити той момент, щоб ті лікарні не були закриті 1 квітня. Є механізми”, — зазначив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що багато хто в Україні не готовий до другого етапу медреформи 1 квітня.
Як раніше повідомлялося в УНН, з 1 квітня 2020 року фінансування будуть отримувати ті лікарні, що мають необхідне обладнання та можуть надати необхідну послугу, у той час як інші — перепрофілюють.