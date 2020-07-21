У МОЗ запрацювала платформа з координації міжнародної технічної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я запрацювала платформа з координації міжнародної технічної допомоги, яка надаватиметься Україні у галузі охорони здоров’я. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Вчора у Міністерстві охорони здоров’я запрацювала платформа з координації міжнародної технічної допомоги, була створена відповідна секторальна робоча група. До цієї секторальної робочої групи увійшли всі наші міжнародні партнери, донори. Вчора у нас в онлайн-режимі відбулося таке засідання за моєї участі, в ньому прийняли участь наші основні міжнародні партнери: ЮНІСЕФ, представництво ООН в Україні, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, велика кількість посольств", - зазначив він.
Окрім того, за його словами, будуть створені підгрупи, які будуть працювати по різних напрямках системи охорони здоров’я.
"Ми хочемо, щоб міжнародна технічна допомога, яка надається Україні у галузі охорони здоров’я, щоб вона була максимально систематизована, щоб була синергія планів Міністерства охорони здоров’я і на які напрямки повинна направлятися ця міжнародна технічна допомога…Ми чітко визначили, що у нас будуть створені підгрупи, які будуть працювати по різних напрямках системи охорони здоров’я – це і громадське здоров’я і моделі фінансування системи охорони здоров’я, розвиток електронного здоров’я, всі такі основні напрямки у реформуванні нашої медицини", - додав Степанов.
Нагадаємо, у цьому році фінансування екстреної медичної допомоги збільшилося на близько 1,3 млрд гривень.