У МОЗ розповіли, коли всі медзаклади перейдуть на договірні відносини

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Законопроект про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг та забезпечення лікарськими засобами, схвалений сьогодні урядом, передбачає перехід всіх медичних закладів на договірні відносини у 2018-2019 роках. Про це сьогодні сказав заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

За словами П.Ковтонюка, закон створює механізм реалізації, ключовим елементом якого є ключова інституція Єдиний національний страховик, який називається Національна служба здоров’я України, що є аналогом подібних служб в інших країнах.

“Служба займається механізмом "кошти йдуть за пацієнтом". Тобто, вона оплачує закладам будь-якої форми власності, які обирає громадянин та його лікуючий лікар”, — сказав він.

“Закон передбачає, що вже в цьому році, і ми вже починаємо готуватися до цього, на первинній медичній допомозі ми будемо готові перейти на такі відносини. У 2018 і 2019 року всі медичні заклади переходять на договірні відносини і запроваджують нові фінансові механізми, коли кошти йдуть за пацієнтом за послуги за єдиним тарифом”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив законопроект про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг та забезпечення лікарськими засобами.

Українські Національні Новини

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