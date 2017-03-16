В Минздраве рассказали, когда все медучреждения перейдут на договорные отношения

По словам П.Ковтонюка, закон создает механизм реализации, ключевым элементом которого является ключевая организация Единый национальный страховщик, который называется Национальная служба здоровья Украины, что является аналогом подобных служб в других странах.

"Служба работает по механизму "средства следуют за пациентом". То есть, она оплачивает учреждениям любой формы собственности, которые выбирает гражданин и его лечащий врач", - сказал он.

"Закон предусматривает, что уже в этом году, и мы уже начинаем готовиться к этому, на первичной медицинской помощи мы будем готовы перейти на такие отношения. В 2018 и 2019 годах все медицинские учреждения переходят на договорные отношения и вводят новые финансовые механизмы, когда средства следуют за пациентом за услуги по единому тарифу", - рассказал он.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил законопроект о государственных финансовых гарантиях по предоставлению медицинских услуг и обеспечению лекарственными средствами.