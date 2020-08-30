У МОЗ рекомендують навчальним закладам проводити заняття на відкритому повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я рекомендує навчальним закладам по можливості максимально проводити навчання на відкритому повітрі. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Коли ми говоримо про заняття на відкритому повітрі, ми говоримо, що, по можливості, максимально проводити заняття на відкритому повітря", - сказав Степанов.
З його слів, звичайно, є заняття, які просто неможливо проводити на відкритому повітрі, це стосується всіх без виключення класів.
"Тому, в залежності від ваших навчальних планів, якщо є така можливість, будь ласка, намагайтесь проводити їх на відкритому повітрі", - додав міністр.
Як повідомляв УНН, навчання з 1 вересня буде відбуватись у всі школах України, за винятком шкіл, які перебувають в зонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.