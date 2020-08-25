У МОЗ рекомендують лікарням зробити тримісячний запас засобів індивідуального захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують закладам охорони здоров’я зробити тримісячний запас лікарських засобів, засобів індивідуального захисту та довести кисневі точки до ліжок у лікарнях. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як, передає кореспондент УНН.
“Міністерство охорони здоров’я рекомендує закладам охорони здоров’я зробити певний запас, а це трьохмісячний запас засобів індивідуального захисту, це зробити необхідний запас та резерв лікарських засобів, які дали б можливість у критичній ситуації вчасно реагувати та надавати допомогу. Також особливою вимогою та рекомендацією на сьогоднішній день є доведення кисневих точок до ліжок, які розгорнуті у закладах охорони здоров’я, до 80%”, — зазначила вона.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я працює над формуванням номенклатури для закупівель ліків на 2021 рік.