У МОЗ рекомендують лікарням зробити тримісячний запас засобів індивідуального захисту

“Міністерство охорони здоров’я рекомендує закладам охорони здоров’я зробити певний запас, а це трьохмісячний запас засобів індивідуального захисту, це зробити необхідний запас та резерв лікарських засобів, які дали б можливість у критичній ситуації вчасно реагувати та надавати допомогу. Також особливою вимогою та рекомендацією на сьогоднішній день є доведення кисневих точок до ліжок, які розгорнуті у закладах охорони здоров’я, до 80%”, — зазначила вона.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я працює над формуванням номенклатури для закупівель ліків на 2021 рік.