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В Минздраве рекомендуют больницам сделать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты

Киев • УНН

 • 18245 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения рекомендуют учреждениям здравоохранения сделать трехмесячный запас лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и провести кислородные точки до коек в больницах. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.

В Минздраве рекомендуют больницам сделать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты

"Министерство здравоохранения рекомендует учреждениям здравоохранения сделать определенный запас, а это трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, это сделать необходимый запас и резерв лекарственных средств, которые позволили бы в критической ситуации своевременно реагировать и оказывать помощь. Также особым требованием и рекомендацией на сегодняшний день является проведение кислородных точек к кроватям, которые развернуты в учреждениях здравоохранения, до 80%", - отметила она.

Напомним, Министерство здравоохранения работает над формированием номенклатуры для закупок лекарств на 2021 год.

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