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У МОЗ пояснили, чому скасували ряд медичних форм

У МОЗ пояснили, чому скасували ряд медичних форм

Київ • УНН

 • 11884 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я видало наказ про скасування ряду медичних форм через їхню застарілість та незручність та лікарів. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, передає УНН.

“Ви навіть не уявляєте, як багато лікарі пишуть. Лікар пише перед приходом пацієнта, під час приходу пацієнта, після приходу пацієнта. Коли пацієнта немає, він пише ще більше. Це скасування відверто непотрібних форм стосується в першу чергу зручності лікарсько-медсестринської роботи”, — заявив Лінчевський.

Так, за його словами, скасування цих форм ніяк не позначиться на якості обслуговування пацієнта, а навпаки покращить його, бо лікар тепер зможе більше уваги приділяти пацієнтові.

Відзначимо, вчора набрав чинності наказ МОЗ № 157, який скасовує необхідність заповнення цілої низки форм:
Зокрема, скасовуються такі талони, як талон амбулаторного пацієнта (025-6/о), талон на прийом до лікаря (025-4/о) та талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів(025-2/о). Також скасовується контрольна карта диспансерного нагляду № 030/о.

Крім того, скасовується Книга запису викликів лікарів додому (№ 031/о). Відтепер лікар не буде зобов’язаним звітувати про відвідування усіх пацієнтів, що повідомили реєстратуру. Усе звітування зводиться до 4 цифр в день: загальна кількість звернень до лікаря дорослих і дітей та кількість відвідувань дорослих та дітей вдома.

Також скасовується форма № 025-3/о “Медична карта студента”, у всіх студентів буде звичайна амбулаторна картка та медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок. Діти мають пройти тільки звичайні медичні огляди у свого лікаря, та отримати стандартну довідку.

Крім того, припинив існувати “Журнал реєстрації амбулаторних хворих”. Форма 074/о тепер стає “Журналом реєстрації амбулаторних пацієнтів”.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів.

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