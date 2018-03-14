В Минздраве объяснили, почему отменили ряд медицинских форм

КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство здравоохранения издало приказ об отмене ряда медицинских форм из-за их изношенности и неудобство и врачей. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает УНН.