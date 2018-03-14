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В Минздраве объяснили, почему отменили ряд медицинских форм

В Минздраве объяснили, почему отменили ряд медицинских форм

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство здравоохранения издало приказ об отмене ряда медицинских форм из-за их изношенности и неудобство и врачей. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает УНН.

"Вы даже не представляете, как много врачи пишут. Врач пишет перед приходом пациента, во время прихода пациента, после прихода пациента. Когда пациента нет, он пишет еще больше. Это отмена откровенно ненужных форм касается в первую очередь удобства врачебно-медсестринского работы", - заявил Линчевский.

Так, по его словам, отмена этих форм никак не скажется на качестве обслуживания пациента, а наоборот улучшит его, потому что врач теперь сможет больше внимания уделять пациенту.

Отметим, вчера вступил в силу приказ Минздрава № 157, отменяющий необходимость заполнения целого ряда форм:
В частности, отменяются такие талоны, как талон амбулаторного пациента (025-6/у), талон на прием к врачу (025-4/о) и талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (025-2/о). Также отменяется контрольная карта диспансерного наблюдения № 030/о.

Кроме того, отменяется Книга записи вызовов врачей на дом (№ 031/о). Теперь врач не будет обязанным отчитываться о посещении всех пациентов, сообщили регистратуру. Все отчетности сводится к 4 цифр в день: общее количество обращений к врачу взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома.

Также отменяется форма № 025-3/о "Медицинская карта студента", у всех студентов будет обычная амбулаторная карта и медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у врача и получить стандартную справку.

Кроме того, перестал существовать "Журнал регистрации амбулаторных больных". Форма 074/о теперь становится "Журналом регистрации амбулаторных пациентов".

Напомним, Министерство здравоохранения начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей.

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