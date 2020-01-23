У МОЗ повідомили, що зараз немає вакцини від коронавіруса

"Зараз вакцин немає і експрес-тестів немає. Зараз ідуть стандартні процедури діагностики, але є геном вірусу і над цим працює Всесвітня організація охорони здоров’я для того, щоб зробити експрес-тести. В першу чергу повинні прийти в систему охорони здоров’я експрес-тести, щоб кожен лікар у ліжках хворого міг діагностувати і виключити коронавірусну інфекцію", - сказав Ляшко.

За його словами, паралельно розвивається вивчення можливості створення вакцини.

"Наприклад, проти SARS у 2003 році вакцина не було розроблена. Тому для нас, як лікарів, бажано, щоб була вакцина зроблена. Але ми розуміємо, що технології можуть не дозволити розробити", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про понад 600 хворих на новий коронавірус в Китаї.

Як повідомляв УНН, Китай закриває на карантин місто з 11 мільйонами жителів через смертельний коронавірус.