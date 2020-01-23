В Минздраве сообщили, что сейчас нет вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине пока нет ни вакцины от нового коронавируса, ни экспресс-тестов для быстрого диагностирования заболевания. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, обнаруженной в Китае, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас вакцин нет и экспресс-тестов нет. Сейчас идут стандартные процедуры диагностики, но есть геном вируса и этим занимается Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы сделать экспресс-тесты. В первую очередь должны прийти в систему здравоохранения экспресс-тесты, чтобы каждый врач у постели больного мог диагностировать и исключить коронавирусную инфекцию", - сказал Ляшко.
По его словам, параллельно развивается изучение возможности создания вакцины.
"Например, против SARS в 2003 году вакцина не была разработана. Поэтому для нас, как врачей, желательно, чтобы была вакцина сделана. Но мы понимаем, что технологии могут не позволить разработать", - сказал Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось о более 600 больных на новый коронавирус в Китае.
Как сообщал УНН, Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса.