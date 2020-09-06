У МОЗ повідомили про ситуацію із поширенням COVID-19 у регіонах

Зокрема, це такі регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності у Тернопільській області - 250,9 людини на 100 тис. населення.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.