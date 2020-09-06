В Минздраве сообщили о ситуации с распространением COVID-19 в регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Министерстве здравоохранения предоставили статистику по ситуации в регионах с распространением COVID-19, по состоянию на 6 сентября 2020 года: в 17 регионах и городе Киеве заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. населения превышает допустимую в 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В частности, это следующие регионы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области и город Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Тернопольской области - 250,9 человека на 100 тыс. населения.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.