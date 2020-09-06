У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано: у місті Києві – 240, у Львівській області – 188 (у тому числі у місті Львів - 78), в Івано-Франківській області - 176 (в Івано-Франківську - 69), у Тернопільській області - 158 (у Тернополі – 55) та у Чернівецькій області – 151 (місто Чернівці – 50)", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 135894 випадки коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу — 2107, одужало — 62227 осіб (+578 за добу), померло — 2846 осіб (+35 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька обл — 4375 (+51);

▪️ Волинська обл — 5828 (+37);

▪️ Дніпропетровська обл — 2697 (+72);

▪️ Донецька обл — 1627 (+36);

▪️ Житомирська обл — 3678 (+56);

▪️ Закарпатська обл — 8049 (+61);

▪️ Запорізька обл — 1882 (+34);

▪️ Івано-Франківська обл — 10187 (+176);

▪️ Кіровоградська обл — 854 (+8);

▪️ м. Київ — 15032 (+240);

▪️ Київська обл — 6192 (+87);

▪️ Львівська обл — 15695 (+188);

▪️ Луганська обл — 431 (+16);

▪️ Миколаївська обл — 1581 (+77);

▪️ Одеська обл — 8380 (+120);

▪️ Полтавська обл — 945 (+29);

▪️ Рівненська обл — 9660 (+26);

▪️ Сумська обл — 1858 (+89);

▪️ Тернопільська обл — 7225 (+158);

▪️ Харківська обл — 10833 (+141);

▪️ Херсонська обл — 496 (+32);

▪️ Хмельницька обл — 3100 (+121);

▪️ Чернівецька обл — 11109 (+151);

▪️ Черкаська обл — 1894 (+45);

▪️ Чернігівська обл — 2286 (+56).

Нагадаємо, в Україні на ранок 6 вересня зафіксовано вже 135894 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 2107.