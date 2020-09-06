В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве и во Львовской области. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Киеве - 240, во Львовской области - 188 (в том числе в городе Львов - 78), в Ивано-Франковской области - 176 (в Ивано-Франковске - 69), в Тернопольской области - 158 (в Тернополе - 55) и в Черновицкой области - 151 (город Черновцы - 50)", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 135894 случая коронавирусного заболевания COVID-19: новых за сутки - 2107, выздоровели - 62227 человек (+578 за сутки), умерло - 2846 человек (35 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 4375 (+51);
▪️ Волынская обл - 5828 (+37);
▪️ Днепропетровская обл - 2697 (+72);
▪️ Донецкая обл - 1627 (+36);
▪️ Житомирская обл - 3678 (+56);
▪️ Закарпатская обл - 8049 (+61);
▪️ Запорожская обл - 1882 (+34);
▪️ Ивано-Франковская обл - 10187 (+176);
▪️ Кировоградская обл - 854 (8);
▪️ г. Киев - 15032 (+240);
▪️ Киевская обл - 6192 (+87);
▪️ Львовская обл - 15695 (+188);
▪️ Луганская обл - 431 (+16);
▪️ Николаевская обл - 1581 (+77);
▪️ Одесская обл - 8380 (+120);
▪️ Полтавская обл - 945 (+29);
▪️ Ровенская обл - 9660 (+26);
▪️ Сумская обл - 1858 (+89);
▪️ Тернопольская обл - 7225 (+158);
▪️ Харьковская обл - 10833 (+141);
▪️ Херсонская обл - 496 (32);
▪️ Хмельницкая обл - 3100 (+121);
▪️ Черновицкая обл - 11109 (+151);
▪️ Черкасская обл - 1894 (45);
▪️ Черниговская обл - 2286 (+56).
Напомним, в Украине на утро 6 сентября зафиксировано уже 135894 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 2107.