У МОЗ повідомили про приріст активних хворих на COVID-19 за тиждень

"За підсумками тижня кількість активних хворих у країні зросла на 5710 людей. Найбільше активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях", - інформують у ЦГЗ.

Зазначається, що протягом тижня було зафіксовано:



7879 нових випадків;



3742 людей, що одужали;



159 смертей від ускладнень, спричинених COVID-19.



Також в Україні протягом зазначеного періоду проведено 98 413 ПЛР-досліджень.



"Пам’ятайте, послаблення карантину створює ілюзію захищеності. Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 слід незалежно від послаблення карантину", - наголосили в ЦГЗ.



Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у понад 1,7 тисячі.