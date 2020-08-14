У МОЗ повідомили про приріст активних хворих на COVID-19 за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За підсумками тижня з 8 по 14 серпня кількість активних хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні зросла на 5710 людей. Про це інформує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
"За підсумками тижня кількість активних хворих у країні зросла на 5710 людей. Найбільше активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях", - інформують у ЦГЗ.
Зазначається, що протягом тижня було зафіксовано:
-
- 7879 нових випадків;
-
- 3742 людей, що одужали;
-
- 159 смертей від ускладнень, спричинених COVID-19.
-
Також в Україні протягом зазначеного періоду проведено 98 413 ПЛР-досліджень.
"Пам’ятайте, послаблення карантину створює ілюзію захищеності. Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 слід незалежно від послаблення карантину", - наголосили в ЦГЗ.
Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у понад 1,7 тисячі.