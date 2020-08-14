В Минздраве сообщили о приросте активных больных COVID-19 за неделю

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86418 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102472 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127596 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107804 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127951 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101386 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102185 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104066 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

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В Минздраве сообщили о приросте активных больных COVID-19 за неделю

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. По итогам недели с 8 по 14 августа количество активных больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине выросло на 5710 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, передает УНН.

"По итогам недели количество активных больных в стране выросло на 5710 человек. Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях", - информируют в ЦОС.

Отмечается, что в течение недели было зафиксировано:

  • 7879 новых случаев;
  • 3742 людей, выздоровели;
  • 159 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

Также в Украине в течение указанного периода проведено 98413 ПЦР-исследований.

"Помните, ослабление карантина создает иллюзию защищенности. Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от ослабления карантина", - отметили в ЦОС.

Как сообщал УНН, в Украине на 9:00 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезнью COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 1,7 тысячи.

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