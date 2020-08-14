В Минздраве сообщили о приросте активных больных COVID-19 за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. По итогам недели с 8 по 14 августа количество активных больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине выросло на 5710 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, передает УНН.
"По итогам недели количество активных больных в стране выросло на 5710 человек. Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях", - информируют в ЦОС.
Отмечается, что в течение недели было зафиксировано:
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- 7879 новых случаев;
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- 3742 людей, выздоровели;
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- 159 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.
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Также в Украине в течение указанного периода проведено 98413 ПЦР-исследований.
"Помните, ослабление карантина создает иллюзию защищенности. Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от ослабления карантина", - отметили в ЦОС.
Как сообщал УНН, в Украине на 9:00 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезнью COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 1,7 тысячи.