У МОЗ планують за два роки оновити автопарк “швидких”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. За два роки Міністерство охорони здоров’я планує повністю оновити автопарк карет швидкої допомоги. Потреба становить 1807 автомобілів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“В цьому році передбачено поновлення автопарку карет швидкої допомоги. Ми плануємо закупити від 380 до 400 машин, які, відповідно, будуть розподілені між регіонами. При чому, цей розподіл буде робитися на чітких показниках, щоб не було впливу людського фактора, що, знаєте, як це буває, ця область любима, а ця ні. Тобто, виключно ті, хто потребують. Загалом кількість автомобілів, яка потребує термінової заміни, складає 1807 автомобілів”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що це ті машини, які або старше 10 років, або ті, які вже не експлуатуються, але просто знаходяться на балансі.
“В нас в планах МОЗ, ми вважаємо, що це цілком можливо - за два роки повністю цю кількість оновити і поставити у відповідні регіони”, - додав Максим Степанов.
Нагадаємо, МОЗ планує до кінця року придбати близько 400 "швидких".