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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102086 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116172 просмотра

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4 марта, 12:57 • 140805 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102809 просмотра

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В Минздраве планируют за два года обновить автопарк "скорой"

В Минздраве планируют за два года обновить автопарк "скорой"

Киев  •  УНН

 • 14618 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. За два года Министерство здравоохранения планирует полностью обновить автопарк карет скорой помощи. Потребность составляет 1807 автомобилей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В этом году предусмотрено обновление автопарка карет скорой помощи. Мы планируем закупить от 380 до 400 машин, которые, соответственно, будут распределены между регионами. Причем, это распределение будет делаться на четких показателях, чтобы не было влияния человеческого фактора, что, знаете, как это бывает, эта область любимая, а эта нет. То есть, исключительно те, кто нуждаются. В целом количество автомобилей, которое нуждается в срочной замене, составляет 1807 автомобилей", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что это те машины, которые либо старше 10 лет, или те, которые уже не эксплуатируются, но просто находятся на балансе.

"У нас в планах Минздрава, мы считаем, что это вполне возможно - за два года полностью это количество обновить и поставить в соответствующие регионы", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Минздрав планирует до конца года приобрести около 400 "скорых".

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