В Минздраве планируют за два года обновить автопарк "скорой"

"В этом году предусмотрено обновление автопарка карет скорой помощи. Мы планируем закупить от 380 до 400 машин, которые, соответственно, будут распределены между регионами. Причем, это распределение будет делаться на четких показателях, чтобы не было влияния человеческого фактора, что, знаете, как это бывает, эта область любимая, а эта нет. То есть, исключительно те, кто нуждаются. В целом количество автомобилей, которое нуждается в срочной замене, составляет 1807 автомобилей", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что это те машины, которые либо старше 10 лет, или те, которые уже не эксплуатируются, но просто находятся на балансе.

"У нас в планах Минздрава, мы считаем, что это вполне возможно - за два года полностью это количество обновить и поставить в соответствующие регионы", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Минздрав планирует до конца года приобрести около 400 "скорых".



